Espanha registra recorde de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Foram registrados cerca de 94.400 casos de coronavírus na Espanha, com 8.190 mortes. Nesta terça-feira (31), nas últimas 24 horas, 9.200 pessoas foram infectadas e 849 não resistiram a Covid-19

247 - O Ministério da Saúde da Espanha registrou nesta terça-feira (31) o maior número de mortes por Covid-19 dentro de um único dia. Foram contabilizadas 849 vítimas fatais da doença nas últimas 24 horas no país ibérico. A informação é do portal G1.

No total, cerca de 8.190 mortes aconteceram na Espanha diretamente pelo novo coronavírus. O último pico de vítimas fatais foi registrado no sábado (28), com 832 casos de pessoas que não resistiram à doença.

As autoridades do país europeu confirmaram mais de 9.200 casos de contágio da doença também nas últimas 24 horas, somando ao número atual de diagnósticos positivos e totalizando em 94.400 infectados com a Covid-19.

