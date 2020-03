Especialista americano faz advertência gravíssima: EUA podem chegar a 200.000 mortes por coronavírus

Da Reuters - As mortes por coronavírus nos Estados Unidos podem chegar a 200.000 com milhões de casos, alertou o principal especialista em doenças infecciosas do governo neste domingo, quando Nova York, Nova Orleans e outras grandes cidades pediram mais suprimentos médicos.

O dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, estimou em entrevista à CNN que a pandemia poderia causar entre 100.000 e 200.000 mortes nos Estados Unidos.

Desde 2010, a gripe mata entre 12.000 e 61.000 norte-americanos por ano, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. A pandemia de gripe de 1918-19 matou 675.000 nos Estados Unidos, segundo o CDC.

O número de mortes por coronavírus nos EUA chegou a 2.300 no domingo, depois que as mortes no sábado mais que dobraram em relação ao nível de dois dias antes. Os Estados Unidos já registraram mais de 130.000 casos de Covid-19, tornando-se o país com mais casos da doença no mundo.