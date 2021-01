Especialista em China assegura: governo Xi Jinping está retaliando às agressões de Bolsonaro

O professor do Inper, Roberto Dumas, afirmou que “é ingenuidade pensar que a demora da China na liberação da matéria-prima para produção das vacinas no Brasil é algo burocrático” edit

247 - É ingenuidade pensar que a demora da China na liberação da matéria-prima para produção das vacinas no Brasil é algo burocrático, considera o professor do Inper, Roberto Dumas, especialista em economia chinesa. Segundo ele, em reportagem concedida ao jornal O Globo, pode ser uma forma de retaliação do governo chinês às agressões do presidente Bolsonaro, dos filhos e de membros do governo.

"O Brasil passou 365 dias de 2020 xingando a China de forma gratuita nas redes sociais.O governo chinês não gosta de receber críticas nem domésticas nem internacionais.Quando a China quer retaliar de alguma forma, não vai falar claramente, e sim tornar a vida bem mais difícil. E a interpretação das leis permitem isso", apontou o especialista.

As acusações do governo contra China firam severas. O deputado Eduardo Bolsonaro, que indiretamente atua no Itamaraty, disse recentemente que de que o Partido Comunista Chinês estaria praticando espionagem através da Huawei. Além, disso, o governo usou várias vezes o tom xenófobo ao se referir à potência oriental.

Segundo o especialista, mesmo que o governo brasileiro tenha certeza que é uma retaliação, Dumas afirma que o melhor agora é manter o silêncio e não dar declarações polêmicas. A necessidade é de um reposicionamento estratégico.

"Na filosofia chinesa, com as declarações, o Brasil fez os chineses 'perderem a face'. Agora, o que os chineses querem é uma desculpa. O Brasil precisa entregar a face", avalia ele.





