Especialistas alertam sobre alcance da crise econômica nos EUA

247 - As vendas do varejo nos Estados Unidos caíram 8,7% em março, a maior queda desde o início do registro em 1992, e a produção industrial se contraiu 5,4% no mesmo mês, a pior cifra desde janeiro de 1946.

A economia estadunidense está em ruínas, afirmou Chris Rupkey, do banco MUFG, em declarações ao canal CNBC.

Por sua vez, Jon Hill, do Banco de Montreal, afirmou que esses dados aumentam a preocupação sobre uma profunda depressão.

No mesmo sentido se pronunciou Sung Won Sohn, professor da Universidade Loyola Marymount em Los Angeles, que considerou que a economia norte-americana está em queda livre.

'Veremos o fundo do poço quando as taxas de infecção por coronavírus se estabilizarem. Vai ser bastante profundo", enfatizou.

A mídia especializada e analistas concordam que os EUA entraram em recessão em março.

Segundo a Goldman Sachs, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, o maior do mundo, cairá 35% no segundo trimestre de 2020. Por seu turno, JP Morgan trabalha com a estimativa de uma queda de 40%.

Em apenas três semanas, mais de 16 milhões de trabalhadores apresentaram pedido de seguro-desemprego, um número superior aos contabilizados na grande recessão de 1929, informa a Prensa Latina.



