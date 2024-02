Especialistas da ONU estão consternados com violações dos direitos humanos contra mulheres e meninas palestinas por Israel

Apoie o 247

247 - Especialistas das Nações Unidas expressaram nesta segunda-feira (19) alarme sobre as graves violações dos direitos humanos às quais mulheres e meninas palestinas continuam sendo submetidas na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada. Os especialistas fazem parte do que é conhecido como Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos do organismo internacional.

Relata-se que mulheres e meninas palestinas foram executadas arbitrariamente em Gaza, muitas vezes junto com membros da família, incluindo seus filhos, de acordo com informações recebidas.

Os especialistas expressaram séria preocupação sobre a detenção arbitrária de centenas de mulheres e meninas palestinas, incluindo defensoras dos direitos humanos, jornalistas e trabalhadoras humanitárias, em Gaza e na Cisjordânia ocupada desde 7 de outubro, quando teve início a mais recente ofensiva de Israel contra a Palestina.

Muitas teriam sido submetidas a tratamento desumano e degradante, negadas de absorventes higiênicos, comida e medicamentos, e severamente espancadas. Em pelo menos uma ocasião, mulheres palestinas detidas em Gaza teriam sido mantidas em uma gaiola na chuva e no frio, sem comida.

“Estamos particularmente angustiados com relatos de que mulheres e meninas palestinas detidas também foram submetidas a múltiplas formas de agressão sexual, como serem despidas e revistadas por oficiais do exército israelense. Pelo menos duas detentas palestinas teriam sido estupradas enquanto outras teriam sido ameaçadas com estupro e violência sexual,” disseram os especialistas

