"Espero uma relação muito produtiva", diz Lula horas antes de encontro com Biden

247 - O presidente Lula (PT) afirmou pelo Twitter na manhã desta sexta-feira (10) que espera uma relação "muito produtiva" entre Brasil e Estados Unidos nos próximos anos.

O mandatário brasileiro está em Washington desde quinta-feira (9). Ele se reúne com o presidente estadunidense, Joe Biden, às 18h (horário de Brasília).

"Hoje me reúno com o presidente Biden na Casa Branca. Será nosso primeiro encontro e espero uma relação muito produtiva, para o bem do povo dos nossos países", escreveu Lula no Twitter.

A visita de Lula aos Estados Unidos marca a retomada das relações entre os dois países.

