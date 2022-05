Esposa de Assange pede que ministro inglês bloqueie extradição do ativista para os EUA

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A defesa de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, enviou na terça-feira (17) uma representação a Priti Patel, secretária do Interior do Reino Unido, para bloquear a extradição do jornalista aos EUA, contou sua esposa Stella Assange.

URGENTE: acabou de ser enviado o pedido de defesa a Priti Patel, secretária do Interior, argumentado por que a extradição aos EUA de Assange deve ser bloqueada.

Em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal de Londres aprovou o recurso dos EUA para extraditar Assange, anulando uma decisão de janeiro de 2021 de que o jornalista não poderia ser extraditado devido a problemas de saúde e às condições desumanas que o aguardam em uma prisão americana. Em 20 de abril, o Tribunal de Magistrados de Westminster em Londres emitiu uma ordem de extradição para os EUA, da qual a equipe de Assange podia recorrer até esta quarta-feira (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Washington buscou a extradição de Assange ao país por acusações de espionagem depois que o WikiLeaks publicou milhares de documentos confidenciais revelando crimes de guerra cometidos por tropas dos EUA no Iraque e no Afeganistão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assange foi anteriormente ilibado pela Suécia de uma acusação de estupro. Ele passou os anos entre 2012 e 2019 refugiado na embaixada do Equador em Londres, antes de as autoridades equatorianas lhe retirarem a proteção em abril desse último ano. Como resultado, a polícia o prendeu e o encarcerou em prisão preventiva enquanto seu processo penal seguia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE