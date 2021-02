Esposa de 'El Chapo' é presa nos EUA, acusada de envolvimento em uma quadrilha de tráfico de drogas

247 - A esposa do narctraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán foi presa nesta segunda-feira, 22, no Aeroporto Internacional Dulles, nas proximidades de Washington, sob suspeita de envolvimento em uma quadrilha de tráfico de drogas, segundo autoridades norte-americanas.

Emma Coronel Aispuro tem 31 anos e dupla nacionalidade: norte-americana e mexicana. Ela deve se apresentar na terça-feira, 23, ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Columbia por videoconferência, informou o Departamento de Justiça.

Seu marido era chefe do do cartel de Sinaloa e foi extraditado para os Estados Unidos em 2017, condenado à prisão perpétua em julho de 2019; e cumpre pena em uma prisão de segurança máxima no Colorado.

