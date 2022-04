Esposa do líder da oposição ucraniana Medvedchuk apela ao Reino Unido para trocá-lo por mercenários britânicos capturados

A porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, sugeriu que Boris Johnson "está mais do que provavelmente ciente do destino dos súditos de sua majestade real" edit

Sputnik - O político do Partido da Oposição - Pela Vida está em prisão domiciliar desde maio de 2021 por acusações de "traição". Em 12 de abril, o Serviço de Segurança da Ucrânia o deteve, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky divulgando uma foto do político algemado, vestindo um uniforme militar e com um grande corte na testa.

Oksana Marchenko, esposa do líder da oposição ucraniano detido Viktor Medvedchuk, apelou às famílias de dois supostos mercenários britânicos detidos pelas forças russas e de Donetsk, pedindo que solicitem ao governo que exija a troca de prisioneiros britânicos por seu marido.

"Apelo aos parentes dos cidadãos britânicos capturados Aiden Aslin, que mora em Nottingham, e Sean Pinner, que mora em Bedford. De muitos relatos, soube que Aiden Aslin e Sean Pinner, que atuaram como parte das unidades da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças Armadas da Ucrânia em Mariupol se renderam às forças armadas da Rússia e da RPD [República Popular de Donetsk]", disse Marchenko em um vídeo publicado no YouTube no sábado.

"Apelo aos parentes e amigos de Aiden Aslin e Sean Pinner... Está em seu poder pedir ao primeiro-ministro de seu país, Boris Johnson, para influenciar a liderança da Ucrânia e conseguir a libertação de Aiden e Sean por meio de sua troca pelo político da oposição ucraniano detido pelas autoridades de Kiev - meu marido, Viktor Medvedchuk", acrescentou.



Comentando sobre o apelo no final do dia no Telegram, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, sugeriu que Johnson, que recentemente viajou para Kiev, "está mais do que provavelmente ciente do destino dos súditos de sua majestade real". "E [a secretária de Relações Exteriores] Liz Truss nos dirá o que os britânicos estavam fazendo lá em primeiro lugar".

Medvedchuk, de 67 anos, foi detido pelas Forças de Segurança da Ucrânia em uma "operação especial de vários níveis rápida e perigosa" na terça-feira. O líder da oposição se escondeu no final de fevereiro depois que ameaças foram feitas contra sua vida, quebrando os termos de sua prisão domiciliar enquanto enfrentava acusações de "traição" levantadas contra ele no ano passado.

Em um discurso no Telegram, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofereceu a troca de Medvedchuk por tropas ucranianas feitas prisioneiras pelas forças russas. Moscou criticou a perseguição de Medvedchuk, chamando-a de "absolutamente motivada politicamente" e "construída com pretextos absolutamente absurdos".

Na quinta-feira, um tribunal ucraniano anunciou a apreensão de "154 objetos de bens móveis e imóveis" pertencentes a Medvedchuk e sua esposa, incluindo veículos, terrenos, casas, apartamentos, vagas de estacionamento e um iate.

Medvedchuk foi um marco na política ucraniana desde meados da década de 1990, servindo como legislador e depois como chefe de gabinete do ex-presidente ucraniano Leonid Kuchma até 2005. Ele também é um magnata, com grandes investimentos em energia e mídia. Ele retornou formalmente à política em 2019, depois de ganhar um mandato nas eleições parlamentares.

Crítico de longa data do golpe de Estado Euromaidan de fevereiro de 2014, Medvedchuk marcou forte oposição à entrada da Ucrânia na União Europeia, uma vez sugerindo que "o Terceiro Reich queria da Ucrânia a mesma coisa que a UE faz hoje". Em 2014 e 2015, ele se envolveu em negociações e troca de prisioneiros na guerra civil no Donbass entre tropas ucranianas e milícias em busca de independência. Ele pediu que Kiev negocie com o Donbass para devolver seu controle sobre o território e acusou os EUA e seus aliados de se intrometer nos assuntos internos da Ucrânia e nos laços com seus vizinhos, incluindo a Rússia.

No início de 2021, Medvedchuk foi sancionado sob as leis de "financiamento do terrorismo" da Ucrânia por supostas atividades comerciais no Donbass. Em maio daquele ano, ele foi acusado de "alta traição" por negócios na Crimeia, cujo status como parte da Rússia Kiev contesta veementemente. Ele foi colocado em prisão domiciliar em Kiev.

O Tesouro dos Estados Unidos sancionou Medvedchuk no início de 2022 por suas suspeitas de ligações com Moscou, incluindo suposto trabalho "sob a direção do Serviço Federal de Segurança da Rússia" para se envolver "em atividades de influência dirigidas pelo governo russo para desestabilizar a Ucrânia". O Tesouro não forneceu nenhuma evidência para apoiar suas alegações. Desde sua prisão nesta semana, a mídia ucraniana e ocidental repetidamente trouxe à tona o fato de que o presidente russo Vladimir Putin é o padrinho da filha mais nova de Medvedchuk em uma tentativa de indicá-lo como um "fantoche russo". Medvedchuk defendeu seus laços políticos e pessoais com o presidente russo, dizendo que os usou no interesse da Ucrânia.

Medvedchuk e outros legisladores da oposição pediram uma investigação sobre a rede de atividades patrocinadas pelos EUA nos biolaboratórios da Ucrânia em 2020, alegando que a criação de um laboratório de nível 3 armazenando patógenos humanos pode ter sido uma indicação de planos para realizar experimentos em pessoas.

"Esta é a principal razão para a criação de biolabs dos EUA na Ucrânia, servindo como uma oportunidade para realizar os tipos mais perigosos de estudos, incluindo estudos em seres humanos, que são proibidos pelas leis dos EUA, mas permitidos na Ucrânia, devido a problemas na legislação ucraniana, mas em maior medida, ao controle estrangeiro da Ucrânia pelos Estados Unidos", disse ele em um inquérito parlamentar na época.

