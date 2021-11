Esquerda e direita anunciam vitória na eleição presidencial em Honduras

Apoie o 247

247 - Tanto a esquerda como a direita anunciaram vitória na eleição presidencial hondurenha na noite deste domingo (28). Às 20h43 (hora de Brasília), o Partido Nacional, de direita, anunciou a vitória de Nasry Asfura, prefeito de Tegucigalpa, a capital do país. Cinco minutos depois, o ex presidente hondurenho Manuel Zelaya, marido de Xiomara Castro, candidata do partido Liberdade e Refundação (Libre), declarou vitória da esquerda no país.

Veja os tuítes:

¡GANAMOS! La Alianza de Oposición encabezada por @XiomaraCastroZ, @SalvaPresidente, @Doris_Gutierrez, Honduras Humana, y Liberales en oposición, convocan a Conferencia de Prensa a las 8:00 PM en la sede del @PartidoLibre . November 28, 2021

