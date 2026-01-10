"Está tudo bem, cara": mulher tentou acalmar agente do ICE antes de ser morta em Minnesota

247 - Um vídeo divulgado na sexta-feira (9) revela que Renee Nicole Good tentou acalmar um agente do Serviço de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) momentos antes de ser morta a tiros durante uma abordagem em Minneapolis, no estado de Minnesota. As informações são do g1.

As gravações, feitas por um dos próprios agentes envolvidos na ação, mostram Renee conversando de forma aparentemente tranquila com Jonathan Ross, agente do ICE que efetuou os disparos. “Está tudo bem, cara. Eu não estou brava com você. Eu não estou brava com você!”, diz ela no vídeo, segundos antes de ser baleada.➡️ Contexto: na quarta-feira (7), Jonathan Ross disparou três tiros a curta distância contra Renee Nicole Good, de 37 anos, mãe de três filhos, que havia se mudado recentemente para a cidade. Ela estava dentro de um carro no momento da abordagem.

As imagens mostram Renee e a esposa dialogando com o agente, que tinha parte do rosto coberto. Em determinado momento, a esposa pede: “Mostre o seu rosto”. Ao perceber que o agente filmava a placa do carro, ela afirma: “Está tudo bem, a gente não muda nossa placa do carro todas as manhãs, só para você saber. Será a mesma placa quando você voltar para conversar conosco mais tarde. Está tudo bem. (Somos) cidadãos dos Estados Unidos. Quer vir nos pegar? Eu te diria para ir comer alguma coisa, grandalhão”.

A conversa é interrompida quando um segundo agente do ICE se aproxima e ordena, por três vezes, que Renee saia do veículo. Diante da tensão crescente, a esposa diz: “Dirige, amor. Dirige, dirige”.

O vídeo mostra Renee desviando dos agentes e o carro se aproximando do agente que fazia a gravação. No mesmo instante, a outra mulher tentava entrar em seu próprio automóvel. Renee então acelera e, logo em seguida, é baleada. O veículo acabou colidindo com um poste após os disparos.

Para o governo dos Estados Unidos, o novo vídeo reforça a versão apresentada pelo ICE, segundo a qual os agentes atiraram porque Renee teria avançado com o carro contra um deles. Em imagens divulgadas anteriormente, o agente que aparece filmando o carro é o mesmo que dispara contra a mulher. Embora não haja confirmação oficial de que o novo vídeo tenha sido gravado pelo autor dos tiros, ele era o único agente visto filmando a cena em registros anteriores.

No momento em que os disparos são ouvidos, as imagens ficam instáveis e tortas, o que, segundo analistas, pode indicar que o agente movimentou o celular durante a ação.

A morte de Renee Nicole Good provocou uma onda de protestos em Minneapolis e em outras cidades americanas. Manifestantes se reuniram na rua onde ela foi baleada, acusando o ICE de uso excessivo da força. Atos também foram registrados em cerca de dez outras cidades do país.

O ICE ganhou notoriedade nos últimos anos por executar políticas rigorosas de deportação, especialmente durante o governo de Donald Trump. Desde o ano passado, diversas denúncias de ações truculentas, prisões arbitrárias e deportações ilegais vêm sendo registradas por organizações de direitos civis.Renee era cidadã americana, poeta premiada e guitarrista amadora, segundo amigos e familiares. A morte dela ampliou as críticas às operações federais em áreas urbanas.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) afirmou que um dos agentes atirou após a mulher tentar avançar com o carro contra os oficiais. A secretária do DHS, Kristi Noem, saiu em defesa da atuação dos agentes e classificou o episódio como um ato de “terrorismo doméstico”.“Esses ataques com veículos são atos de terrorismo doméstico. Estamos trabalhando com o Departamento de Justiça para processá-los dessa forma”, afirmou Noem, acrescentando que os agentes teriam sido atacados enquanto tentavam retirar um veículo preso na neve.

Em meio às reações, o senador estadual Omar Fateh afirmou, em uma rede social, que testemunhas relataram que agentes federais impediram um médico de tentar socorrer e reanimar Renee após os disparos. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também criticou duramente a ação.

“Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade”, declarou. “Exigimos que o ICE deixe a cidade e o estado imediatamente. Estamos ao lado das comunidades de imigrantes e refugiados.”Segundo autoridades locais, o caso representa uma escalada nas operações de imigração em grandes centros urbanos. Desde 2024, ao menos cinco mortes já foram registradas em ações semelhantes em diferentes estados.

Minneapolis e a vizinha St. Paul permanecem em estado de alerta desde que o DHS anunciou, na terça-feira (6), o início de uma grande ofensiva migratória na região. Cerca de 2.000 agentes e oficiais devem participar da operação, que também está ligada a investigações sobre supostas fraudes envolvendo residentes de origem somali.