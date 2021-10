Estado Islâmico no Afeganistão pode atacar EUA em 6 meses, diz autoridade do Pentágono

Apoie o 247

247 - Análises feitas pela inteligência norte-americana mostraram que o Estado Islâmico no Afeganistão pode ser capaz de atacar os Estados Unidos dentro de seis meses —e tem a intenção de fazer isso, disse um funcionário do Pentágono, como é chamado o departamento de Defesa, em depoimento ao Congresso.

A fala foi feita pelo subsecretário de políticas para defesa, Colin Kahl. Ele alertou que o país no Oriente Médio pode ainda ser uma ameaça para os EUA, mesmo depois da guerra de 20 anos que se encerrou em agosto, com o Talibã assumindo o controle do país, informa o UOL.

