Estado Islâmico reivindica autoria de ataque no aeroporto de Cabul

Dois suicidas do Estado Islâmico realizaram um ataque no aeroporto de Cabul que matou 12 soldados norte-americanos e outros edit

Ahmad Elhamy (Reuters) - O Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque na entrada do aeroporto de Cabul nesta quinta-feira, disse a agência de notícias do grupo, a Amaq, em seu canal Telegram.

Por Idrees Ali, Michael Martina, Humeyra Pamuk e Patricia Zengerle (Reuters) - O general Frank McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, confirmou nesta quinta-feira que dois suicidas considerados como sendo do Estado Islâmico realizaram um ataque no aeroporto de Cabul que matou 12 soldados norte-americanos e feriu mais 15.

Ele disse em uma coletiva de imprensa no Pentágono que o ataque foi seguido por um tiroteio, e que, mesmo com os militares estando tristes com as mortes, os voos de retirada de pessoas do Afeganistão continuam.

Ele disse que cerca de 1.000 cidadãos norte-americanos ainda estão no Afeganistão.

