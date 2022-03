Estados Unidos ameaçam China por se negar a adotar sanções contra a Rússia

Apoie o 247

Reuters - O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que deve se reunir com o principal diplomata chinês Yang Jiechi em Roma na segunda-feira (14), alertou Pequim que "absolutamente" enfrentará consequências se ajudar Moscou a evitar sanções abrangentes sobre a guerra na Ucrânia.

Sullivan disse à CNN que os Estados Unidos acreditavam que a China já estava ciente de que a Rússia planejava alguma ação na Ucrânia antes da invasão, embora Pequim possa não ter entendido toda a extensão do que foi planejado.

Agora, disse ele, Washington está observando atentamente para ver até que ponto Pequim fornece apoio econômico ou material à Rússia e imporia consequências se isso ocorresse.

"Estamos comunicando diretamente, em particular a Pequim, que haverá absolutamente consequências para sanções em larga escala, esforços de evasão ou apoio à Rússia para preenchê-los", disse Sullivan. "Não permitiremos que isso avance e que haja uma tábua de salvação para a Rússia dessas sanções econômicas de qualquer país, em qualquer lugar do mundo".

Um alto funcionário do governo disse que a guerra na Ucrânia seria um "tema significativo" durante a reunião de Sullivan com Yang, que faz parte de um esforço mais amplo de Washington e Pequim para manter canais abertos de comunicação e administrar a competição entre as duas maiores economias do mundo.

"Esta reunião está ocorrendo no contexto da guerra injustificada e brutal da Rússia contra a Ucrânia, e como a China se alinhou com a Rússia para avançar sua própria visão da ordem mundial, então eu espero... impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia na segurança regional e global", disse a fonte.

Nenhum resultado específico era esperado da reunião, acrescentou a fonte, falando sob condição de anonimato.

Os Estados Unidos disseram no sábado que vão enviar até US$ 200 milhões em armas adicionais para as forças ucranianas, enquanto tentam se defender contra os bombardeios russos na maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O ataque russo, que Moscou chama de "operação militar especial", prendeu milhares de civis em cidades sitiadas e fez 2,5 milhões de ucranianos fugirem para países vizinhos.

Os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções abrangentes e sem precedentes contra a Rússia e proibiram suas importações de energia, enquanto fornecem bilhões de dólares em assistência militar e humanitária à Ucrânia.

Individualmente e em conjunto, eles apelaram à China, às nações do Golfo e a outros que não condenaram a invasão russa a se unirem para isolar a Rússia da economia global.

Pequim, um importante parceiro comercial da Rússia, se recusou a chamar as ações da Rússia de invasão, embora o presidente chinês Xi Jinping na semana passada tenha pedido "limitação máxima" na Ucrânia após uma reunião virtual com o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron.

Xi também expressou preocupação com o impacto das sanções nas finanças globais, suprimentos de energia, transporte e cadeias de suprimentos, em meio a sinais crescentes de que as sanções ocidentais estão limitando a capacidade da China de comprar petróleo russo.

Hu Xijin, ex-editor-chefe do jornal chinês Global Times, apoiado pelo Estado, disse no Twitter: "se Sullivan achar que pode persuadir a China a participar de sanções contra a Rússia, ficará desapontado".

O Fundo Monetário Internacional disse na semana passada que a crise também pode fazer com que a China perca sua meta de crescimento de 5,5% este ano, e seu chefe disse que conversou com o principal banqueiro central da China e esperava uma pressão crescente sobre a Rússia para encerrar a guerra.

Enquanto estiver em Roma, Sullivan também se reunirá com Luigi Mattiolo, conselheiro diplomático do primeiro-ministro italiano Mario Draghi, para continuar coordenando a forte resposta global à "guerra de escolha" do presidente russo, Vladimir Putin, disse a fonte.

Os Estados Unidos e as economias avançadas do G7 aumentaram nesta sexta-feira a pressão sobre a Rússia ao pedir a revogação de seu status comercial de "nação mais favorecida", o que lhes permitiria aumentar as tarifas sobre produtos russos.

O comércio representou cerca de 46% da economia da Rússia em 2020, grande parte com a China, seu maior destino de exportação.

