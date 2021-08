Estados Unidos anunciam fim da retirada do Afeganistão

O último avião militar dos Estados Unidos partiu de Cabul às 16h29 desta segunda-feira em meio à comemoração de membros do Talibã edit

247 - O Pentágono anunciou na tarde desta segunda-feira (30) o fim oficial da operação militar dos Estados Unidos no Afeganistão que durou 20 anos.

Os EUA concluíram a retirada de norte-americanos e afegãos do país tomado pelo Talibã. Foram extraídas do país asiático oito mil pessoas por dia. Em um único dia chegaram a ser retiradas 19 mil pessoas.

O último avião de carga estadunidense, um C-17, decolou às 16h29 (horário de Brasília) do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão.

Jornalistas que seguem no Afeganistão relataram muito barulho de tiros após a decolagem do cargueiro, o que seria uma comemoração de membros do Talibã pela saída das tropas norte-americanas.

