Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciam cooperação para desenvolvimento de armamento hipersônico

247, com Sputnik Brasil - Os países membros do AUKUS, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, anunciaram nesta terça-feira (5), o início de uma cooperação trilateral no desenvolvimento de armas hipersônicas.

"Os parceiros da AUKUS trabalharão juntos para acelerar o desenvolvimento de capacidades hipersônicas e contra-hipersônicas avançadas", disse o comunicado divulgado pela aliança.

Ainda no mesmo comunicado, os membros da AUKUS também confirmaram que vão trabalhar juntos no desenvolvimento de técnicas para operar em um ambiente de guerra eletrônica.

A notícia sobre parceria entre os membros da AUKUS veio à tona no mesmo dia em que Washington confirmou a realização de testes com o conceito de veículo hipersônico da Lockheed Martin.

"A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA, na sigla em inglês) e sua parceira, a Força Aérea dos EUA, concluíram recentemente um teste de voo livre da versão Lockheed Martin do Conceito de Arma de Respiração Hipersônica. O veículo, após liberação de uma aeronave transportadora, foi impulsionado para o envelope de ignição de seu motor de combustível a base de hidrocarbonetos refrigerados. A partir daí, ele rapidamente acelerou e manteve a velocidade de cruzeiro mais rápida que Mach 5 por um longo período de tempo", disse a agência em um comunicado.

Os EUA iniciaram o desenvolvimento de armas hipersônicas no século XX, mas mantiveram o programa paralizado após não conseguirem alcançar resultados satisfatórios. O anúncio da retomada dos esforços em construir o primeiro míssil hipersônico norte-americano acontece depois que a Rússia e a China apresentaram versões funcionais há alguns anos.

Teste hipersônico

OS EUA mantiveram em segredo um teste de arma hipersônica para evitar tensões na Rússia, informa a CNN.



Os EUA supostamente testaram um míssil hipersônico na costa oeste em março, de acordo com a CNN, citando um oficial de defesa -- mas o mantiveram em segredo para evitar tensões crescentes com Moscou.

