Estados Unidos defendem mudança de regime no Líbano: "o povo libanês sofreu muito"

247 - A embaixada dos Estados Unidos no Líbano se manifestou neste sábado (8) sobre as gigantes manifestações que ocorreram na capital do país, Beirute, no mesmo dia, que tinha como objetivo pedir a queda dos governantes libaneses.

Por meio do Twitter, a embaixada defendeu a pauta dos manifestantes por meio de uma mudança "pacífica". "O povo libanês sofreu muito e merece ter líderes que os ouçam e mudem o curso para responder às demandas populares por transparência e responsabilidade. Nós os apoiamos em seu direito ao protesto pacífico e encorajamos todos os envolvidos a se absterem da violência", escreveu a embaixada.

