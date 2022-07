Estados Unidos e aliados discutem formas de encerrar a guerra na Ucrânia, aponta jornal alemão

Apoie o 247

Sputnik – Os EUA e seus principais aliados europeus estão secretamente discutindo vias diplomáticas para acabar com o conflito na Ucrânia, revela o jornal alemão Welt.

"Aparentemente estão sendo conduzidas secretamente consultas entre os EUA e os aliados europeus mais importantes, durante as quais são estudadas formas diplomáticas de acabar com a guerra", avança a publicação.

O jornal não fornece mais detalhes a este respeito. No entanto, de acordo com o autor do artigo, não é difícil encontrar razões para esta iniciativa, uma vez que a maior parte dos eleitores europeus se mostra a favor de uma "solução diplomática" para o conflito.

Nesta sexta-feira (8), o ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergei Lavrov disse, após a reunião dos chanceleres do grupo G20, que, se os países ocidentais querem "derrotar a Rússia" na Ucrânia, então não há nada para conversar com eles.

"Se ele [o Ocidente] não quer negociações, mas uma vitória da Ucrânia sobre a Rússia no campo de batalha, então, provavelmente, não há nada para falar com o Ocidente, porque ele com essas abordagens de fato não permitem que a Ucrânia avance para o processo de paz", disse ele.

O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, por sua vez, já declarou que a política ocidental de envio de armas à Ucrânia não contribui para o sucesso das negociações de paz e só faz prolongar o conflito.

A Rússia iniciou a operação militar especial, em 24 de fevereiro, com o objetivo de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater os ataques de tropas ucranianas.

