Estados Unidos e Rússia concordam que ninguém vence uma guerra nuclear

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, concordou com a Rússia sobre o não uso de armas nucleares e acrescentou que Biden não quer enviar tropas à Ucrânia edit

TASS - Os Estados Unidos concordam com a Rússia que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em uma entrevista nesta segunda-feira (2).

"Eu diria que os próprios russos, ao longo do tempo, inclusive no ano passado, deixaram claro que nenhuma guerra nuclear poderia ser vencida. Nós concordamos com isso. E isso é importante para todos os países reafirmarem e cada autoridade eleita reafirmar em todo o país e aqui também", disse ela.

Psaki acrescentou que o presidente dos EUA, Joe Biden, continua relutante em enviar tropas americanas para a Ucrânia.

"Gostaria de observar a opinião do presidente, e sua posição continua sendo que não estamos colocando tropas dos EUA no terreno para travar esta guerra. E isso é algo que continuaremos a reiterar para os americanos", disse ela.

Ela também negou que a situação em torno da Ucrânia tenha se tornado um conflito indireto entre a Otan e a Rússia.

"[...] Não é uma guerra por procuração. Esta é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Otan não está envolvida. Os Estados Unidos não estão lutando esta guerra. Então, acho importante e vital para todos nós não repetirmos os pontos de discussão do Kremlin nesta frente", disse ela.

