Estados Unidos e Talibã assinam acordo de paz no Qatar

Os representantes dos Estados Unidos e os afegãos do movimento Talibã assinaram um acordo de paz hoje (29) em Doha, na capital do Qatar, após 18 meses de negociações edit

Sputnik - Os representantes dos Estados Unidos e os afegãos do movimento Talibã assinaram um acordo de paz hoje (29) em Doha, na capital do Qatar, após 18 meses de negociações.

O acordo foi assinado pelo emissário de paz dos EUA para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, e pelo cofundador do movimento Talibã Mullah Abdul Ghani Baradar.

O referido acordo foi assinado depois de um período bem-sucedido de redução da violência , que durou uma semana, que tinha sido anunciado no dia 22 de fevereiro.

Anteriormente os governos dos EUA e Afeganistão divulgaram uma declaração conjunta de acordo com a qual Washington irá retirar todas as suas tropas do Afeganistão dentro de 14 meses.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, enumerou as condições-chave do acordo entre os EUA e o Talibã.

"Cumpram as suas promessas, cortem os laços com a Al-Qaeda*, continuem lutando contra o Daesh*," disse Pompeo se dirigindo ao movimento Talibã*.