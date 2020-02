Estados Unidos e Talibã assinam acordo de paz no Qatar

Os representantes dos Estados Unidos e os afegãos do movimento Talibã assinaram um acordo de paz hoje (29) em Doha, na capital do Qatar, após 18 meses de negociações. edit

Da Agência Russa Sputnik News - O acordo foi assinado pelo emissário de paz dos EUA para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, e pelo cofundador do movimento Talibã Mullah Abdul Ghani Baradar.

O referido acordo foi assinado depois de um período bem-sucedido de redução da violência , que durou uma semana, que tinha sido anunciado no dia 22 de fevereiro.

Anteriormente os governos dos EUA e Afeganistão divulgaram uma declaração conjunta de acordo com a qual Washington irá retirar todas as suas tropas do Afeganistão dentro de 14 meses.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, enumerou as condições-chave do acordo entre os EUA e o Talibã.

"Cumpram as suas promessas, cortem os laços com a Al-Qaeda*, continuem lutando contra o Daesh*," disse Pompeo se dirigindo ao movimento Talibã*.

Além disso, Washington também deverá " reduzir inicialmente seu contingente militar no país para 8.600 homens e implementar outros compromissos do acordo com o Talibã no prazo de de 135 dias" a partir do anúncio da declaração.

O chefe do gabinete político do grupo militante no Qatar disse que o Talibã vai aderir ao acordo de paz assinado hoje em Doha.

"Os EUA e o movimento Talibã concluíram com êxito as conversações no Qatar. Quero parabenizar a todos por este feito. Vamos cumprir com o acordo e, como força política, queremos que ele seja implementado pelos países vizinhos", disse Abdul Ghani Baradar.

De acordo com a mídia "este passo reflete o sério desejo" dos EUA e do Talibã de superar os obstáculos e avançar para alcançar a paz, uma vez que os "esforços do Qatar ajudaram a aproximar os pontos de vista e a construir confiança".

"Graças aos esforços do Qatar, que durante o ano passado acolheu conversações de paz entre o Talibã e a delegação dos EUA, este ano pode se tornar um ano de paz para o Afeganistão e satisfazer as esperanças do povo afegão de alcançar um acordo de paz abrangente que acabe com a violência e prepare a retirada das tropas dos EUA", aponta o jornal.

*(A Al-Qaeda, o Daesh e o Talibã são grupos terroristas proibidos na Rússia e em outros países).