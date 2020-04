Estados Unidos estudam criar certificado de imunidade relacionado ao coronavírus

247 - O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, revelou que o governo dos Estados Unidos estuda emitir certificados de imunidade contra o coronavírus.

Atual epicentro da pandemia, com o número de mortos no estado de Nova York sendo maior do que qualquer país no mundo, o governo de Donald Trump quer identificar aqueles que foram infectados.

Na verdade, o governo Trump está buscando seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirma que a saída é testar e o isolamento dos casos suspeitos.

“Isso é algo que está sendo discutido. Acho que pode ter algum mérito, sob certas circunstâncias. A proposta depende da implantação generalizada de testes de anticorpos que os Institutos Nacionais de Saúde e a Administração de Alimentos e Medicamentos estão validando nos EUA", disse Fauci.

Segundo ele, em uma semana "teremos um número bastante grande de testes disponíveis" ao público. Com isso, o governo Trump espera criar as condições para retomar as atividades do economia do país.

"Enquanto esperamos, ao chegarmos ao ponto de pelo menos considerar abrir o país, é muito importante apreciar e entender o quanto esse vírus penetrou na sociedade", disse Fauci.

Os certificados de imunidade já estão sendo implementados por pesquisadores na Alemanha e foram lançados no Reino Unido e na Itália, o epicentro mais recente do surto global na Europa.

