Estados Unidos impõem a partir desta sexta-feira sanções a mais de 500 alvos russos

247 - Os Estados Unidos impõem a partir desta sexta-feira (23), sanções a mais de 500 alvos em uma ação que marca o segundo aniversário do conflito da Ucrânia, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, em entrevista à Reuters.

A ação, em parceria com outros países, irá mirar o complexo industrial militar da Rússia e empresas em terceiros países que facilitam o acesso da Rússia a bens que deseja, disse Adeyemo, enquanto Washington busca responsabilizar a Rússia pela guerra e pela morte do líder da oposição Alexei Navalny.

"Vamos lançar centenas de sanções apenas aqui nos Estados Unidos, mas é importante lembrar que não é apenas a América que está tomando essas ações", disse Adeyemo.

O pacote será o mais recente de milhares de sanções anunciadas pelos Estados Unidos e seus aliados contra Moscou após o início do conflito na Ucrânia em 2022.

As novas penalidades surgem enquanto os EUA e seus aliados buscam manter a pressão sobre a Rússia, apesar das dúvidas sobre se o Congresso dos EUA aprovará assistência adicional de segurança para Kiev.

A administração do presidente Joe Biden esgotou o dinheiro previamente aprovado para a Ucrânia, e um pedido de fundos adicionais está parado na Câmara dos Representantes controlada pelos republicanos.

Especialistas têm alertado que as sanções não são suficientes para parar os ataques de Moscou.

"O que o Congresso faz para aprovar assistência militar adicional à Ucrânia vai importar muito mais do que qualquer outra coisa que eles poderiam fazer no front das sanções", disse Peter Harrell, ex-oficial do Conselho de Segurança Nacional.

O Departamento do Tesouro em dezembro disse que a economia da Rússia foi atingida pelas sanções, contraindo-se 2,1% em 2022.

