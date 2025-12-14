Estados Unidos interceptam cargueiro entre China e Irã e destroem sua carga

RT - Uma equipe de operações especiais dos EUA interceptou no Oceano Índico um cargueiro que viajava da China para o Irã e confiscou sua carga, supostamente destinada à produção militar iraniana. A informação foi divulgada na sexta-feira (12) pelo The Wall Street Journal, citando autoridades americanas.

Segundo relatos, a operação, até agora não revelada, ocorreu em novembro em um local não especificado perto da costa do Sri Lanka. Os militares abordaram o navio, destruíram a carga e depois permitiram que ele continuasse sua rota. O alvo havia sido rastreado previamente pela inteligência americana.

Não está claro o que o navio transportava, mas um funcionário indicou que a carga consistia em componentes de dupla utilização, aproveitáveis tanto em aplicações civis como para fabricar armas convencionais. Esta é a primeira vez em vários anos que o Exército americano intercepta um navio proveniente da China com destino ao Irã, segundo o jornal.

Assaltos dos EUA a navios

A ação ocorreu na mesma semana em que militares americanos assaltaram um navio petroleiro na costa venezuelana, em meio à escalada de agressões dos EUA contra a Venezuela.

Caracas considerou o fato como um "roubo descarado" e um "ato de pirataria internacional". Maduro classificou a situação como "um ato absolutamente criminoso e ilegal" e acusou a Casa Branca de agir "como piratas do Caribe contra um navio mercante, comercial, civil, privado, um navio de paz".