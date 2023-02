Estados Unidos planejam enviar armas apreendidas do Irã para Ucrânia, diz Wall Street Journal

Apoie o 247

Sputnik - O movimento incomum abriria um novo suprimento de poder de fogo que Washington e seus aliados poderiam aproveitar enquanto tentam atender à necessidade de apoio militar de Kiev.

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão considerando enviar à Ucrânia milhares de armas apreendidas e mais de um milhão de cartuchos de munição com destino a combatentes apoiados pelo Irã no Iêmen, informou o The Wall Street Journal nesta terça-feira (14).

De acordo com a mídia, autoridades norte-americanas disseram que o "pacote" conteria mais de 5.000 rifles de assalto, 1,6 milhão de cartuchos de munição para armas pequenas, um pequeno número de mísseis antitanque e mais de 7.000 fusíveis de proximidade apreendidos nos últimos meses.

Na segunda-feira (13), o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse na véspera de uma reunião da aliança, que "a guerra está consumindo uma enorme quantidade de munições e esgotando os estoques aliados".

"A taxa atual de gastos com munição da Ucrânia é muitas vezes maior do que nossa taxa atual de produção. Isso coloca nossas indústrias de defesa sob pressão", afirmou o secretário.

No dia 2 deste mês, a Marinha da França apreendeu 3.000 rifles e 578 mil cartuchos iranianos no golfo de Omã. Apesar da operação ter sido realizada pelos franceses, foi através do Comando Central dos Estados Unidos (USCENTCOM, na sigla em inglês) que as imagens foram divulgadas.

Já em 3 de dezembro do ano passado, a Marinha estadunidense capturou mais de um milhão de cartuchos de munição e outras armas iranianas também no golfo de Omã, conforme noticiado.

