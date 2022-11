Estados Unidos se dizem dispostos a aliviar sanções contra a Venezuela em prol de negociações

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Os Estados Unidos estão dispostos a fornecer alívio de sanções direcionado à Venezuela , a fim de encorajar as negociações entre o governo venezuelano e a oposição, disse um alto funcionário do governo dos EUA no sábado.

"Há muito deixamos claro que acreditamos que a melhor solução para a Venezuela é negociada entre os venezuelanos e liderada pela Venezuela, e para encorajar isso... sofrimento do povo venezuelano e aproximá-lo da restauração da democracia por meio de eleições livres e justas", disse o funcionário dos EUA neste sábado (26).

Para o representante norte-americano, a ONU terá um papel de liderança importante para a construção desse acordo.

"Mas, novamente, isso não é algo que está sendo organizado ou defendido pelos Estados Unidos. É algo que está acontecendo e que deve ser administrado pelas Nações Unidas".

No início deste mês, fontes disseram ao Sputnik que o governo Biden está olhando para a Venezuela como uma fonte adicional de petróleo bruto em meio à volatilidade do mercado global de energia, mas não tem intenção de suspender as sanções.

Os EUA esperam reduzir os preços da gasolina para os consumidores americanos após os cortes de produção feitos pelo grupo OPEP + liderado pela Arábia Saudita para estabilizar o mercado global, disse a fonte.

Neste sábado, o Tesouro dos Estados Unidos concedeu à Chevron uma licença geral que permite transações com a gigante petrolífera estatal venezuelana PDVSA.

