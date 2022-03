'Estamos nos afogando num mar de mentiras e desinformação, por terroristas da mídia', diz embaixador de Belarus na ONU

Apoie o 247

247 - O embaixador da Bielorússia na Organização das nações Unidas (ONU), Valentim Rybakov, afirmou que o país, assim como a Rússia, está sendo alvo de mentiras e desinformação por parte dos países contrários à ação militar russa na Ucrânia. 'Estamos nos afogando num mar de mentiras e desinformação, por terroristas da mídia, por pessoas sentadas no conforto de seus escritórios”, disse Rybakov nesta quarta-feira (2).

O diplomata também negou que as forças armadas da Bielorússia estejam atacando o território ucraniano e afirmou que o país atua como conciliador entre os lados envolvidos no conflito. Ainda segundo ele, as sanções impostas contra a Rússia e que ameaçam se estender ao país sufocam a economia russa e evidenciam a existência de uma "guerra econômica" em curso. "Pior exemplo de terrorismo econômico e financeiro", disse Rybakov.

Rybakov também ressaltou que a resolução da ONU que deverá ser votada ainda nesta quarta-feira deveria tratar de um "cessar da hostilidade e da abertura ds negociações", no lugar de condenar a ação militar russa na região.

