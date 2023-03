'Estou de volta': Trump retorna ao YouTube e Facebook após dois anos de suspensão

Apoie o 247

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump postou no YouTube e no Facebook nesta sexta-feira, em um retorno às plataformas de tecnologia que usou para impulsionar sua ascensão política até ser interrompido após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Congresso por seus seguidores.

As postagens em sua página no Facebook e canal no YouTube, intituladas "ESTOU DE VOLTA!", Mostram um vídeo da CNN anunciando a eleição de Trump como presidente na corrida de 2016 contra Hillary Clinton. Em seguida, ele desaparece para uma tela 'Trump 2024'.

"Desculpe por deixar vocês esperando", diz Trump no vídeo.

O YouTube da Alphabet Inc restaurou o canal de Trump na sexta-feira. A Meta Platforms Inc restabeleceu as contas de Trump no Facebook e Instagram no início deste ano.

Sua conta no Twitter foi restabelecida em novembro pelo novo proprietário da plataforma, Elon Musk, mas Trump ainda não postou no Twitter.

Trump impulsionou sua improvável campanha presidencial de 2016 por meio do uso das mídias sociais. Seu retorno lhe dá acesso a veículos importantes para arrecadação de fundos políticos, permitindo que ele alcance 146 milhões de seguidores combinados em três grandes plataformas de tecnologia enquanto faz outra corrida à presidência em 2024.

“Avaliamos cuidadosamente o risco contínuo de violência no mundo real, enquanto equilibramos a chance de os eleitores ouvirem igualmente os principais candidatos nacionais na corrida para uma eleição”, disse o YouTube em um tweet, referindo-se à sua decisão de restaurar sua conta.

A equipe de campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O porta-voz de sua campanha disse à Fox News Digital em janeiro que voltar ao Facebook "será uma ferramenta importante para a campanha de 2024 alcançar os eleitores".

O ex-presidente fundou sua própria plataforma de mídia social chamada Truth Social no final de 2021, na qual contou para se comunicar com seus apoiadores durante sua proibição do Twitter e Meta.

O YouTube baniu Trump em 2021 por violar sua política contra a incitação à violência depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio dos Estados Unidos enquanto o Congresso certificava a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Os opositores do regresso de Trump apontam para as suas mensagens no Truth Social, onde tem quase 5 milhões de seguidores, como prova de que ainda corre o mesmo risco que levou às suas suspensões.

O retorno de Trump ao YouTube e ao Facebook está acontecendo no momento em que o escritório do promotor distrital de Manhattan está considerando acusações criminais relacionadas a pagamentos clandestinos feitos a uma estrela pornô durante a campanha de Trump em 2016, acusações que Trump e seus aliados estão discutindo sem provas são politicamente motivadas.

Trump também enfrenta um processo civil de fraude de US$ 250 milhões movido pelo estado de Nova York, alegando um esquema de uma década para manipular mais de 200 avaliações de ativos e o patrimônio líquido de Trump para obter melhores condições de bancos e seguradoras. Trump chamou o processo de caça às bruxas.

