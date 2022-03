Estratégia da Ucrânia é segurar a Rússia por 7 a 10 dias, diz alto funcionário do governo

Apoie o 247

KYIV (REUTERS) - A Ucrânia deve adiar o ataque da Rússia pelos próximos sete a 10 dias para impedir que Moscou reivindique qualquer tipo de vitória, disse um alto funcionário do governo.

Vadym Denysenko, conselheiro do ministro do Interior da Ucrânia, disse que a Rússia está desesperada por pelo menos algum tipo de vitória, citando as cidades de Mariupol ou a capital Kiev como os alvos mais prováveis.

"Eles precisam de pelo menos alguma vitória antes de serem forçados às negociações finais", escreveu ele no Facebook. "Portanto, nossa tarefa é ficar de pé pelos próximos 7 a 10 dias."

A Grã-Bretanha disse na quarta-feira (9 de março) que as defesas aéreas da Ucrânia estavam tendo sucesso contra jatos russos, provavelmente impedindo a Rússia de controlar o espaço aéreo.

“As defesas aéreas ucranianas parecem ter tido um sucesso considerável contra as modernas aeronaves de combate da Rússia, provavelmente impedindo-as de alcançar qualquer grau de controle do ar”, disse a atualização de inteligência do Ministério da Defesa no Twitter.

A avaliação da Grã-Bretanha também considera que as forças russas não conseguiram fazer avanços significativos nos combates a noroeste de Kiev.

A Rússia disse que fornecerá corredores humanitários nesta quarta-feira (9) para pessoas que fogem de Kiev e de outras quatro cidades ucranianas. O único corredor operacional é o da cidade de Sumy, que abriu na terça-feira.

Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, foi citado como tendo dito pela agência de notícias Tass que as forças russas “observariam um regime de silêncio” a partir desta manhã para garantir a passagem segura de civis que desejam deixar Kiev , Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Não está claro se as rotas propostas passariam pela Rússia ou pela Bielorrússia, condições anteriormente contestadas pelo governo ucraniano.

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse na terça-feira que as autoridades mais uma vez não conseguiram evacuar civis de Mariupol.

Civis fugiram da cidade sitiada de Sumy na terça-feira no primeiro “corredor humanitário” bem-sucedido aberto desde a invasão da Rússia. A Ucrânia acusou as forças russas de bombardear outra rota de evacuação, a partir de Mariupol, no sul do país.

