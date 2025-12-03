Estudante é atacada em plena rua em Nova York e agressão é registrada por câmera de vigilância

247 - Uma estudante da Universidade de Nova York (NYU) foi agredida em plena via pública enquanto caminhava para a aula, em Manhattan. O caso veio à tona após a própria vítima, Amelia Lewis, divulgar vídeos em suas redes sociais relatando o ataque e compartilhando imagens de segurança que registram o momento da agressão. As informações são da Fox News, que noticiou o episódio nesta segunda-feira (2/12).

O ataque ocorreu na Broadway, uma das ruas mais movimentadas da cidade, quando Lewis percebeu que estava sendo seguida. Segundo relatou, o agressor caminhava pelo outro lado da via até atravessar repentinamente e se aproximar pelas costas. “Quando me virei, vi um cara velho e branco e, bem quando me virei, ele agarrou meu cabelo assim e me puxou e me jogou no chão”, disse a estudante.

As imagens obtidas por uma amiga da jovem em uma loja de bebidas próxima mostram o momento em que Lewis é empurrada ao chão e, em seguida, ajudada por um grupo de mulheres que presenciou a cena. A gravação foi entregue à equipe de segurança da NYU, que afirmou ter encaminhado o material ao Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

De acordo com o relato de Lewis, o agressor era um homem alto, de cabelos e barba longos e castanhos, vestindo moletom cinza, jaqueta preta e uma toalha azul no pescoço. Ela afirmou ainda que ouviu relatos de que o mesmo indivíduo estaria envolvido em outro ataque semelhante ocorrido um mês antes.

Visivelmente abalada, a estudante gravou um segundo vídeo em que desabafa sobre a sensação de insegurança na cidade. “Eu realmente quero enfatizar como isso não está bem. Eu sou um estudante da NYU. Eu não deveria ter medo de andar na rua para ir para minha aula das 9h30”, afirmou. Em outro trecho, reforçou a indignação: “Sinceramente, ainda estou em choque, mas estou mais furiosa porque coisas como esta podem acontecer nesta cidade e realmente precisamos fazer algo a respeito”.

Lewis também fez um alerta às outras mulheres da universidade, pedindo atenção redobrada ao circular pelas ruas de Nova York. “Isso foi honestamente como o experiência mais assustadora da minha vida”, disse. “Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo”.