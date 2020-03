Estudo chinês afirma que tipo sanguíneo A é mais suscetível ao coronavírus, diz New York Post

Pesquisadores que estudaram o Covid-19 em seu epicentro de surtos, Wuhan, descobriram que a proporção de pacientes do tipo A infectados e mortos pela doença é "significativamente" maior que aqueles com outros tipos sanguíneos edit

RFI - Segundo o New York Post desta quarta-feira (18), pessoas com sangue tipo A podem ser mais vulneráveis ao coronavírus, enquanto aquelas com sangue tipo O podem ser mais resistentes, de acordo com um novo estudo preliminar na China.

Pesquisadores que estudaram o Covid-19 em seu epicentro de surtos, Wuhan, e na cidade de Shenzhen, descobriram que a proporção de pacientes do tipo A infectados e mortos pela doença é "significativamente" maior do que aqueles com outros tipos sanguíneos.

Ao mesmo tempo, esse estudo preliminar chinês afirma que pacientes do tipo sanguíneio O representam uma proporção menor dos infectados e mortos pelo vírus.

"As pessoas do grupo sanguíneo A podem precisar de proteção reforçada para reduzir a chance de infecção", escreveram os pesquisadores do Centro de Medicina Translacional e Baseada em Evidências, sediado em Wuhan.

A equipe, liderada por Wang Xinghuan, classificou o estudo como "preliminar", considerando que existe ainda mais trabalho a ser desenvolvido para chegar a "descobertas concretas".

Estudo é feito com milhares de pacientes na China

A pesquisa, publicada no Medrxiv.org, comparou tipos sanguíneos de 2.173 casos confirmados de coronavírus em Wuhan e Shenzhen com mais de 3.694 residentes saudáveis ​​na área de Wuhan. Enquanto 31,16% dos habitantes de Wuhan possuem sangue tipo A, 37,75% dos pacientes com coronavírus pesquisados ​​no Hospital Wuhan Jinyintan local eram do mesmo tipo sanguíneo. E da mesma amostra de casos de coronavírus no hospital, 25,8% tinham sangue tipo O, em comparação com 33,84% na população em geral.

O estudo também examinou 206 pacientes que morreram do vírus, encontrando 85 vítimas, ou 41,26%, que tinham sangue tipo A. Apenas 52 das mortes, ou cerca de um quarto, eram do tipo O.

Cientistas que não participaram do estudo disseram ao jornal South China Morning Post, no entanto, que era necessário um tamanho de amostra muito maior para começar a orientar práticas médicas nesse sentido.

“Se você é do tipo A, não precisa entrar em pânico. Isso não significa que você será infectado com certeza”, disse Gao Yingdai, pesquisador da cidade de Tianjin. “Se você é do tipo O, também não significa que esteja absolutamente seguro. Você ainda precisa lavar as mãos e seguir as diretrizes das autoridades.”