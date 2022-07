EUA: 58% dos eleitores dizem que sistema político precisa de mudanças radicais

Apoie o 247

ICL

247 - 58% dos eleitores estadunidenses dizem que a democracia constitucional daquele país precisa de grandes mudanças ou de uma revisão completa, aponta pesquisa feita pelo jornal The New York Times em parceria com o Siena College.

Segundo mais da metade das pessoas ouvidas, 53%, o sistema político dos Estados Unidos está dividido demais para resolver os problemas do país. Cerca de 48% dos entrevistados entre 18 e 29 anos disseram que o ato de votar não interfere na maneira como o governo opera.

A insatisfação atinge quase todas as demografias e ideologias, diz a pesquisa. Entre os republicanos, o principal motivo são dúvidas generalizadas sobre a legitimidade das eleições no país. Já os democratas acreditam que são os republicanos e seus aliados na Suprema Corte que estão alcançando objetivos políticos almejados há muito tempo, como a derrubada de Roe v. Wade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE