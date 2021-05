EUA abrem investigação sobre supostas irregularidades na fábrica da farmacêutica Eli Lilly, que produz tratamento contra a Covid

Reuters - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação criminal sobre a Eli Lilly and Co (LLY.N) com foco em descobrir supostas irregularidades de fabricação e adulteração de registros em uma fábrica em Branchburg, New Jersey, que produz a terapia para a Covid-19 da gigante farmacêutica e outras drogas, três pessoas familiarizadas com o assunto disseram.

A investigação representa uma escalada significativa do escrutínio do governo sobre a Lilly. A empresa farmacêutica, uma das maiores do mundo, está sendo examinada há mais de um ano pela Food and Drug Administration dos EUA por conta de alegadas violações de fabricação e registros na fábrica de Branchburg.

A Reuters questionou a Lilly sobre o inquérito criminal na quarta-feira. Na manhã de quinta-feira, a empresa divulgou em um depósito de valores mobiliários que havia recebido uma intimação do Departamento de Justiça em maio buscando documentos relacionados à fábrica de Branchburg.

A empresa não divulgou mais nada sobre a natureza ou o foco da investigação e disse estar cooperando plenamente no assunto.

A Lilly disse que já havia contratado um advogado externo para conduzir uma investigação independente sobre as alegações relacionadas à planta de Branchburg. A empresa enviou a mesma informação na quinta-feira à Reuters em resposta às perguntas da agência de notícias.

"A Lilly está profundamente comprometida com a fabricação de medicamentos de alta qualidade para pacientes que precisam deles, e a segurança e qualidade de nossos produtos são nossa maior prioridade", disse a empresa.

A investigação do Departamento de Justiça ocorre após um relatório da Reuters em março de que uma oficial de recursos humanos da Lilly alegou que foi forçada a deixar seu emprego na fábrica após realizar investigações internas de reclamações de funcionários sobre falhas de fabricação, registros falsificados ou destruídos e falta de pessoal.

Em abril, funcionários acusaram um executivo de fábrica de alterar documentos exigidos pela FDA para minimizar os problemas, de acordo com uma reclamação interna não assinada revisada pela Reuters.

A empresa disse anteriormente à Reuters que nenhum dos problemas sinalizados pelos inspetores do FDA afetou a qualidade dos medicamentos liberados para médicos e pacientes. A Lilly também negou retaliação contra qualquer funcionário.

O inquérito do Departamento de Justiça, que envolve promotores dos EUA e outras autoridades em Nova Jersey e Washington, começou nas últimas semanas, disseram as três pessoas. O Federal Bureau of Investigation está participando da investigação, disseram eles.

Um porta-voz do gabinete do procurador-geral de Nova Jersey se recusou a confirmar ou negar a existência de uma investigação. Os representantes do Departamento de Justiça e da FDA em Washington não comentaram imediatamente sobre a investigação. O FBI não quis comentar.

A investigação está em seus estágios iniciais, disseram as três pessoas à Reuters, e o Departamento de Justiça não acusou a Lilly ou qualquer um de seus funcionários de irregularidades. O departamento poderia, em última instância, processar acusações criminais, buscar sanções civis ou encerrar a investigação sem tomar medidas.

Os investigadores não se concentraram em violações legais específicas que poderiam constituir a espinha dorsal de um caso, disse uma das fontes.

Steven Lynn, ex-chefe do Escritório de Fabricação e Qualidade do Produto do FDA, disse que o governo federal raramente busca acusações criminais decorrentes de violações de fabricação, a menos que esses lapsos sejam extremamente graves e a empresa faça pouco para corrigi-los.

“Este é um grande acontecimento”, disse Lynn sobre a decisão do Departamento de Justiça de lançar uma investigação criminal contra a Lilly, ecoando três especialistas em regulamentação e indústria entrevistados pela Reuters.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.