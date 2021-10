EUA aceitarão entrada de estrangeiros com vacinas contra Covid aprovadas pela OMS

A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos vão suspender em novembro as restrições de viagens a viajantes de 33 países, incluindo Brasil, China, Índia e a maior parte da Europa, que estiverem totalmente vacinados contra Covid-19, sem especificar quais vacinas seriam aceitas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - Os Estados Unidos vão aceitar a entrada de visitantes internacionais que estejam vacinados contra Covid-19 com imunizantes autorizados pelos órgãos reguladores dos EUA ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta sexta-feira.

Em 20 de setembro, a Casa Branca anunciou que os Estados Unidos vão suspender em novembro as restrições de viagens a viajantes de 33 países, incluindo Brasil, China, Índia e a maior parte da Europa, que estiverem totalmente vacinados contra Covid-19, sem especificar quais vacinas seriam aceitas.

Uma porta-voz do CDC afirmou à Reuters nesta sexta-feira: "Seis vacinas que são autorizadas/aprovadas pela FDA ou listadas para uso emergencial pela OMS atenderão aos critérios para viagens aos EUA".

PUBLICIDADE

Todas as quatro vacinas sendo aplicadas no Brasil atualmente são aprovadas pela OMS: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen.

O CDC disse que "no início desta semana, para ajudá-las a preparar seus sistemas, informamos às companhias aéreas" sobre as vacinas que seriam aceitas, e acrescentou: "O CDC divulgará orientações e informações adicionais assim que os requisitos de viagem forem finalizados".

PUBLICIDADE

Alguns países pressionaram o governo de Biden para aceitar as vacinas aprovadas pela OMS, uma vez que as vacinas autorizadas pela Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA não são amplamente utilizadas em todos os países.

Os Estados Unidos vão admitir viajantes totalmente vacinados dos 26 países do chamado espaço Schengen da Europa, bem como de Brasil, Reino Unido, Irlanda, China, Índia, África do Sul e Irã. As restrições sem precedentes dos EUA barraram a maioria dos cidadãos não americanos que estiveram nesses países nos últimos 14 dias.

PUBLICIDADE

Os novos requisitos sobre vacinas da Covid-19 agora se aplicam a quase todos os estrangeiros que voam para os EUA - incluindo aqueles não sujeitos às restrições anteriores.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: