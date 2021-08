EUA acusam Irã de promover escalada nuclear

Representante do Departamento de Estado, Ned Price, lançou comunicado instando Irã a interromper o que considera uma "escalada nuclear" edit

Sputnik - Os Estados Unidos viram o novo relatório da Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA), que avisa sobre o progresso do Irã em enriquecimento do urânio, e instam Teerã a parar suas contínuas escaladas que foram proibidas pelo Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

A declaração foi feita na segunda-feira (16) pelo representante do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado. No mesmo dia, a entidade da ONU divulgou um relatório alertando que o Irã fez progressos em seu trabalho para enriquecer urânio que poderia ser usado potencialmente no processo de produção de uma bomba nuclear.

"Nós vimos o relatório da AIEA que permanece restrito até ser liberado pelo Conselho de Governadores da AIEA", disse. "O Irã deve cessar suas escaladas nucleares e voltar às negociações para a plena implementação do JCPOA de boa fé".

Ele acrescentou que, embora a administração americana não esteja atualmente impondo um prazo para as negociações do acordo nuclear, essa janela não permanecerá aberta para sempre.

Na semana passada, o ministro da Defesa israelense Benny Gantz previu que o Irã será capaz de produzir materiais nucleares de qualidade militar dentro de dez semanas. Em 2018, os Estados Unidos abandonaram sua posição conciliatória, retirando-se do JCPOA e implementando a linha dura contra Teerã, o que levou esta última a abandonar em grande medida suas próprias obrigações no âmbito do acordo.

