247 - Autoridades de inteligência dos Estados Unidos acusaram a Rússia de adquirir mísseis balísticos da Coreia do Norte e estar buscando mísseis balísticos de curto alcance do Irã, informou a agência AP, citando declarações da Casa Branca.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que as forças russas dispararam pelo menos um míssil balístico norte-coreano contra a Ucrânia em 30 de dezembro e ele caiu em campo aberto na região de Zaporizhzhia.

Segund a AP, os serviços secretos dos EUA acreditam que a Coreia do Norte, em troca do seu apoio à Rússia, quer que Moscou lhe forneça aeronaves, mísseis terra-ar, veículos blindados, equipamento de produção de mísseis balísticos e outras tecnologias avançadas.

Em meados de setembro do ano passado, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, fez uma visita de cinco dias à Rússia, a primeira desde 2019. Durante a viagem, manteve conversações com o presidente russo, Vladimir Putin. Kim também se reuniu com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e inspecionou aeronaves militares russas. O Kremlin disse que nenhum acordo foi assinado como resultado das negociações.

Em novembro, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, negou que a cooperação da Rússia com a Coreia do Norte violasse as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. As acusações de cooperação técnico-militar ilegal entre a Rússia e a RPDC são infundadas e infundadas, disse Zakharova.

Zakharova também acusou os EUA e os seus parceiros de violarem as normas internacionais e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU ao canalizarem armas para a Ucrânia. (Com informações da Sputnik).

