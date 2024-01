EUA afirmam compromisso em ajudar militares da Guiana na disputa com a Venezuela

Apoie o 247

(Sputnik) - Os Estados Unidos asseguraram à Guiana, em conversas realizadas no início da semana, que estão comprometidos em fortalecer a cooperação bilateral na defesa, em meio à disputa de fronteira do país com a Venezuela, disse o Departamento de Defesa dos EUA.

O Secretário Assistente Adjunto de Defesa para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Daniel Erikson, reuniu-se em 8 e 9 de janeiro com líderes de segurança nacional da Guiana para reiterar o compromisso dos Estados Unidos em aprimorar a cooperação bilateral.

"Nessas reuniões, Erikson destacou o compromisso do Departamento em fortalecer a cooperação na defesa entre EUA-Guiana", disse o Departamento de Defesa em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

Erikson visitou a Guiana após a Venezuela realizar um referendo no qual 96% da população votou a favor da incorporação da região de Essequibo ao país. A Guiana afirmou que as intenções da Venezuela em relação ao Essequibo, que compõe dois terços do território guianense, representam uma ameaça à sua segurança nacional.

Erikson transmitiu à liderança guianense que os Estados Unidos esperam uma resolução pacífica para a disputa com a Venezuela, disse o comunicado.

O presidente Mohamed Irfaan Ali e seu homólogo venezuelano Nicolas Maduro se encontraram em dezembro em São Vicente e Granadinas sob os auspícios da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da Comunidade do Caribe, em um esforço para reduzir as tensões sobre a disputada região de Essequibo. Após as conversas, o presidente venezuelano disse que Maduro e Ali concordaram em continuar o diálogo para resolver a disputa.

