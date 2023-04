EUA ainda não estão prontos para travar uma guerra prolongada contra China e Rússia, diz analista

Apoie o 247

Sputnik - A base industrial-militar dos EUA está atrasada e, sem mudanças urgentes, os EUA não poderão travar uma guerra prolongada contra a China e a Rússia. Portanto, sem produzir o suficiente das armas e munições mais importantes, a América corre risco de não estra pronta para esse confronto, escreve a Foreign Affairs (FA).

O conflito ucraniano foi um dos primeiros sinais de que há problemas no complexo industrial-militar dos EUA. Como escreve FA, dado que a China representa "o desafio mais abrangente e mais sério à segurança nacional dos EUA", a América corre o risco de não estar pronta para este confronto.

Segundo o autor do artigo, Seth Jones, vice-presidente e diretor do programa de Segurança Internacional do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, após o início da operação militar especial russa, Washington forneceu a Kiev uma enorme quantidade de armas – desde sistemas antitanque portáteis Javelin a sistemas de mísseis altamente móveis e sistemas antiaéreos portáteis Stinger.

Este equipamento militar ajudou os militares ucranianos a parar a ofensiva russa, mas custou caro aos americanos. A velocidade com que as Forças Armadas ucranianas consomem munição na Ucrânia cria uma enorme pressão sobre a indústria militar dos EUA.

Além disso, os ritmos de exportações de armas dos EUA por si só podem significar que em breve não haverá munição suficiente nos estoques militares para atender aos requisitos dos planos militares dos EUA para a China e a Rússia.

O complexo industrial-militar dos EUA enfrentará desafios ainda maiores se a guerra eclodir na Ásia. Em um jogo militar, oficiais aposentados e especialistas civis desempenharam os papéis de comandantes militares da China, Japão, Taiwan, Estados Unidos e outros participantes.

Usando o mapa operacional do Pacífico Ocidental e o mapa de Taiwan para combates terrestres, os jogadores alternavam suas ações, tais como o lançamento de mísseis balísticos e a implantação de porta-aviões.

E, em quase todas as sessões desses jogos militares, os Estados Unidos usaram mais de 5.000 mísseis de longo alcance de vários tipos nas três semanas do conflito. Portanto, a velocidade com que as armas eram gastas sugere que há problemas na indústria de defesa americana.

Para evitar tais problemas no futuro, o autor tem certeza de que os Estados Unidos precisam de uma nova estratégia de base industrial-militar, projetada para produzir a quantidade suficiente dos sistemas de armas e munições mais importantes.

A chave para aumentar a capacidade da base industrial-militar é a reavaliação das necessidades totais de munição para dissuadir e travar uma guerra contra a China e a Rússia.

"A base industrial-militar dos EUA está muito atrasada. Sem mudanças urgentes, os Estados Unidos se verão incapazes de lutar em uma guerra prolongada ou deter a agressão russa ou chinesa", enfatizou Seth Jones.

