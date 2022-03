EUA alertam China: "não permitiremos que qualquer país compense a Rússia por suas perdas"

“Comunicamos muito claramente a Pequim que não vamos ficar parados”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price edit

247, com CartaCapital - Os Estados Unidos fizeram um “alerta” direto à China, nesta segunda-feira, 14, 19º dia da ação militar na Ucrânia por parte das tropas de Vladimir Putin. O conselheiro de segurança nacional norte-americano, Jake Sullivan, se reuniu em Roma com o Yang Jiechi, o mais alto diplomata do Partido Comunista Chinês.

“Comunicamos muito claramente a Pequim que não vamos ficar parados”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres. “Não permitiremos que qualquer país compense a Rússia por suas perdas.”

À agência Reuters, uma autoridade dos Estados Unidos afirmou que a reunião foi “intensa” e refletiu “a gravidade do momento".

