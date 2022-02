EUA ameaçam usar 'diversas ferramentas' contra China se ela ajudar Moscou a superar sanções

Apoie o 247

Sputnik - O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, ameaçou na quinta-feira (3) as empresas chinesas com punições econômicas se elas colaborarem com a Rússia em caso de aplicação de novas sanções norte-americanas a Moscou

Durante a coletiva de imprensa, Price afirmou que Washington tem "diversas ferramentas" que podem ser usadas caso "algumas empresas estrangeiras, incluindo chinesas, façam tudo para descumprir as medidas de controle de exportações dos EUA", informa a Reuters.

"Se a Rússia pensa que está em condições [...] de mitigar algumas dessas consequências, mediante uma relação mais estreita com [a China], tal não é um fato. Efetivamente, isso fará com que a economia russa, em muitos sentidos, seja mais frágil", advertiu Price com referência às potenciais sanções norte-americanas contra Moscou por uma suposta invasão russa da Ucrânia.

O porta-voz também advertiu a Rússia de que não poderá sobreviver sem o Ocidente, afirmando que, se Moscou "negar a si mesmo a capacidade de realizar transações com o Ocidente, de importar do Ocidente, a partir da Europa, dos EUA, vai degradar significativamente sua capacidade produtiva e seu potencial inovador".

