EUA anuncia sanções contra filhas de Putin e novo boicote à Rússia

Metrópoles - Os Estados Unidos, a União Europeia e o G7, grupo dos países mais ricos do mundo, confirmaram mais uma rodada de sanções econômicas e comerciais contra a Rússia. Na mira das penalidades impostas, há bancos, empresas estatais, autoridades públicas e políticos.

Nesta quarta-feira (6/4), a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, adiantou detalhes do que chamou de “pacote abrangente” de sanções. Na prática, os russos serão proibidos de fazer novos investimentos e negociações comerciais.

Entre as personalidades políticas que serão alvo das sanções, estão as filhas do presidente russo, Vladimir Putin, e parentes de ministros e ex-ministros do primeiro escalão do Kremlin. Eles foram acusados de esconder dinheiro no exterior.

Leia a íntegra no Metrópoles .

