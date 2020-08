EUA anunciam doação de US$ 204 milhões em "ajuda humanitária" ao Iraque

Os recursos incluem quase US$ 133 milhões do Escritório de População, Refugiados e Migração do Departamento de Estado dos EUA edit

Sputnik - Os Estados Unidos destinaram cerca de US$ 204 milhões, cerca de R$ 1,12 bilhão na cotação desta quarta-feira (19), para o Iraque na forma de ajuda humanitária, anunciou o secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo.

Os recursos incluem quase US$ 133 milhões, cerca de R$ 735 milhões, do Escritório de População, Refugiados e Migração do Departamento de Estado dos EUA e mais de US$ 71 milhões, cerca de R$ 392 milhões, do Escritório da USAID para Assistência Humanitária, disse Pompeo.

Washington destacou em comunicado que os recursos serão utilizados pelo "povo do Iraque, refugiados do Iraque na região e as comunidades generosas que os hospedam".

O Secretário de Estado dos EUA explicou que o dinheiro ajudará a fornecer abrigo, cuidados de saúde essenciais, alimentos de emergência, água, saneamento e serviços de higiene em todo o país.

"Também melhorará o acesso à documentação civil e serviços jurídicos, a capacidade das instalações de saúde e aumentará o acesso à educação e oportunidades de subsistência”, disse Pompeo.

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa Kadhimi, está atualmente visitando os Estados Unidos, onde se encontrará com o presidente Donald Trump e altos funcionários norte-americanos para discutir as relações bilaterais e também questões relacionadas à segurança, economia e saúde no Iraque.

