EUA "arcarão com todas as consequências” se insistirem na questão dos balões, diz China

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que os Estados Unidos arcarão “com todas as consequências” caso insistam “em tirar proveito da questão” do balão chinês derrubado em 4 de fevereiro.

“Se os EUA insistirem em tirar proveito da questão, aumentando o hype e expandindo a situação, a China seguirá até o fim e os EUA arcarão com todas as consequências”, disse o porta-voz em comunicado publicado neste domingo (19).

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, se encontrou com o diplomata chinês Wang Yi na 59ª Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, sendo a primeira reunião entre autoridades dos dois países desde a crise diplomática desencadeada pelo abatimento de um balão chinês que os EUA acusa ser supostamente usado para espionar o país.

A China afirma que o balão é equipamento “usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológicos” que desviou do seu curso devido às correntes de vento e apontou a reação dos EUA como “histérica”.

