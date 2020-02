EUA assumem que coronavírus se espalhará e pede à população para se preparar

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que o coronavírus se espalhará pelo país e que as famílias devem se preparar para uma perda de renda e mudanças no cotidiano edit

247 - As autoridades sanitárias dos Estados Unidos estão alertando que a propagação do coronavírus no país é inevitável e chama a população a se preparar para isso.

"A questão não é se o coronavírus vai se espalhar nos Estados Unidos, mas quando e quantas pessoas terão uma doença grave", declarou a diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC, Nancy Messonnier.

Os últimos números oficiais mostram que existem 53 casos confirmados de Covid-19 nos EUA, dos quais 36 correspondem a passageiros do cruzeiro Diamond Princess, que foi ancorado no Japão e repatriado na semana passada, informa a EFE.