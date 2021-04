EUA confirmam início da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão

Sputnik - Os EUA começaram a retirar tropas do Afeganistão e, para garantir a segurança, o contingente norte-americano aumentará no estágio inicial desta operação, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a repórteres nesta quinta-feira (29).

"A retirada das tropas está em andamento", informou a porta-voz.

Ela lembrou que, por ordem do Pentágono, um contingente adicional de militares norte-americanos está sendo enviado à região para garantir a segurança dos militares norte-americanos e de seus aliados durante a retirada das tropas.

"Nas próximas semanas e meses, o Comando Central das Forças Armadas avaliará a situação para a segurança necessária dos militares dos EUA e, se necessário, poderá enviar recursos adicionais de ou para o Afeganistão", disse a porta-voz da Casa Branca.

Karine Jean-Pierre enfatizou que a retirada das tropas, que está programada para ser concluída antes da data de 11 de setembro, não será precipitada, mas ocorrerá de maneira metódica e segura.

Anteriormente, a administração dos EUA anunciou que em 1º de maio começará e em 11 de setembro concluirá a retirada das tropas do Afeganistão em plena coordenação com os seus aliados.

Em 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram em Doha o primeiro acordo de paz em mais de 18 anos de guerra. O acordo prevê a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão em 14 meses e o início de um diálogo no país árabe após a troca de prisioneiros. Desde a assinatura do acordo, o Talibã acusou repetidamente Washington de violar o acordo.

