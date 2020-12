EUA deflagram operação de guerra para distribuir a vacina da Pfizer

(Reuters) - Caminhões carregados com malas de vacina COVID-19 estão deixando as instalações de fabricação da Pfizer Inc em Kalamazoo, Michigan, na manhã de domingo – lançando o maior e mais complexo projeto de distribuição de vacina nos Estados Unidos.

Os reguladores dos EUA na sexta-feira autorizaram a vacina da Pfizer e da parceira BioNTech para uso, e marechais dos EUA acompanharão os embarques firmemente protegidos da fábrica até o destino final.

“Passamos meses traçando estratégias com os funcionários da Operação Warp Speed ​​e nossos clientes de saúde sobre uma logística de vacinas eficiente, e chegou a hora de colocar o plano em ação”, disse Wes Wheeler, presidente da UPS Healthcare, no sábado.

Os pacotes resfriados com gelo seco da Pfizer podem conter até 4.875 doses, e a primeira etapa de sua jornada será de Kalamazoo para aviões posicionados nas proximidades. Os trabalhadores carregarão a vacina - que deve ser mantida em temperaturas subárticas - na aeronave que os levará para os centros de carga aérea United Parcel Service ou FedEx em Louisville, Kentucky, e Memphis, Tennessee, respectivamente.

