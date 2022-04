EUA: deputados exigem documentos da Casa Branca sobre atividades de Hunter Biden na Ucrânia

No início do mês, a Rússia incluiu Hunter Biden em sua lista de sanções, ao lado do presidente Joe Biden e de membros do governo norte-americano edit

Sputnik - Após as denúncias do Ministério da Defesa da Rússia, membros do partido Republicano exigiram respostas da Casa Branca.

Membros republicanos do Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos exigiram, nesta quinta-feira (31), que a Casa Branca divulgue documentos sobre suas atividades na Ucrânia e na Rússia.

Eles argumentam que as sanções recentemente impostas pela Rússia a Hunter Biden levantam novas questões sobre seus negócios.

No início do mês, a Rússia incluiu Hunter Biden em sua lista de sanções, ao lado do presidente Joe Biden e de membros do governo norte-americano.

O pedido para que a Casa Branca esclareça os negócios de Hunter ocorre logo após graves denúncias feitas pelo Ministério da Defesa da Rússia no âmbito da operação militar especial na Ucrânia.

A imprensa ocidental também pressiona Biden após revelações de que entidades controladas pelo filho e pelo irmão do presidente dos EUA receberam US$ 4,8 milhões (R$ 22,7 milhões) em pagamentos de uma gigante de energia chinesa.

"As conexões de Hunter Biden em toda a esfera de influência russa agora se tornaram especialmente relevantes", escreveram os legisladores em carta à Casa Branca.

"Os adversários da nação aparentemente veem o filho do presidente como um ponto de pressão a ser explorado. Além disso, sua inclusão na lista é a mais recente evidência de que Hunter Biden realmente se envolveu em esquemas de negócios com nossos adversários. Portanto solicitamos informações à Casa Branca sobre os negócios de Hunter Biden na Rússia e na Ucrânia", concluiu o documento.

Os legisladores mencionaram ainda o pagamento de US$ 3,5 milhões (R$ 16,5 milhões) a Hunter Biden por Elena Baturina, esposa do ex-prefeito de Moscou.

Entre as razões para que o passado de Hunter Biden seja esclarecido, os legisladores relembram outras acusações.

Eles destacaram o seu rico histórico de se beneficiar do status do pai, em casos como o do gerenciamento de "um conglomerado de energia ucraniano", o da venda de minas de cobalto na República Democrática do Congo (RDC), o de conectar seu pai aos oligarcas do petróleo do Cazaquistão, e o de impedir que um magnata romeno acusado de suborno fosse condenado.

Os legisladores pediram à Casa Branca para apresentar os documentos solicitados até 14 de abril.

