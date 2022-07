EUA devem assumir 'todas as consequências' se Pelosi visitar Taiwan, adverte China

"Se os Estados Unidos desafiarem a linha vermelha da China, enfrentarão com medidas decididas", alertou chanceler chinês Zhao Lijian edit

Sputnik Brasil - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Zhao Lijian lançou outro aviso ao governo dos EUA pela possível visita a Taipé de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes estadunidense.

Pequim tem deixado muito clara a sua posição de rejeição à viagem da legisladora dos EUA ao território taiwanês. Desta vez foi a chancelaria da China que lançou um novo alerta sobre uma possível escalada do conflito entre Washington e Pequim.

"O lado chinês tem expressado repetidas vezes à parte norte-americana a nossa profunda preocupação com a possível visita de Pelosi a Taiwan e a nossa forte oposição à mesma. Se os Estados Unidos desafiarem a linha vermelha da China, enfrentarão com medidas decididas. Os EUA deverão assumir todas as consequências daí decorrentes", disse Zhao Lijian.

Desta forma, as tensões diplomáticas entre os dois países são exacerbadas em meio a uma série de movimentos militares realizados por ambas as partes.

Por fim, o diplomata chinês observou que "pessoas com perspicácia, dentro e fora dos EUA, viram um perigo real e falaram sobre ele" no contexto da viagem de Pelosi.

Em 26 de julho, o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Tan Kefei, advertiu que o Exército do país não ficará de braços cruzados se a presidente da Câmara de Representantes dos EUA visitar Taiwan.

