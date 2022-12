EUA devem enviar ministra indígena, Deb Haaland, à posse de Lula

Deb Haaland, secretária do Interior, foi uma das maiores críticas do governo Bolsonaro no parlamento norte-americano edit

247 - Os Estados Unidos deve enviar a secretária do Interior, Deb Haaland, para representar o governo norte-americano na posse do presidente eleito, Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro do ano que vem, segundo a Folha de S.Paulo. A secretária já realizou várias críticas ao governo Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a Folha, a escolha de Haaland tem forte valor simbólico, pois ela é a primeira indígena a ser ministra nos EUA e tem papel central na implementação da agenda ambiental e climática do presidente Joe Biden — que defende a política de “internacionalização” da Amazônia.

Deputada do Partido Democrata, Haaland foi uma das maiores críticas do governo Bolsonaro no parlamento norte-americano. Ela liderou diversas resoluções e cartas no Congresso norte-americano pressionando a Casa Branca a não assinar acordos com o presidente brasileiro.

