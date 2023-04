'EUA devem parar de incentivar a guerra e começar a falar em paz', afirma Lula

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao deixar o hotel em Pequim, fez um apelo aos Estados Unidos: "parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz", para encaminhar um acordo entre Rússia e Ucrânia. Ele afirmou que "a China tem um papel muito importante", mas acrescentou que "outro país importante são os Estados Unidos".

Segundo Lula, "é preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz, para a gente convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois".

Sobre a proposta brasileira de criar um "clube da paz", Lula afirmou que discutiu longamente com o líder chinês, Xi Jinping: "é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Eu conversei isso com os europeus, conversei isso com os americanos e conversei isso ontem". Ele acrescentou que "quem não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão e discutir o fim dessa guerra".

Lula também cobrou a União Europeia, afirmando que "é preciso que tenha boa vontade, para a gente voltar a ter paz no mundo".

